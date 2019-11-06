2019-11-06T14:59:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области рецидивист поухаживал за пенсионером, а потом забил его поленом

Теперь мерзавца будут судить
Юрий КОЗЛОВ
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Дом, где произошло убийство.Дом, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 54-летнего жителя села Новобогородицкое Петропавловского района.

По данным следствия, с осени 2018 года мужчина напросился жильцом в дом своего 65-летнего знакомого. Сказал, что будет ухаживать за пенсионером, который с трудом передвигался и не выходил на улицу. Доброй сиделкой пробыл недолго. Пенсионер стал раздражать. 20 февраля мужчина напился и стал бить хозяина дома поленом, металлической пепельницей и веником. Не успокоился, пока не увидел, что пенсионер мертв. Убийцу задержали

- На предварительном следствии мужчина не признал свою вину. Однако его изобличают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз. Не в его пользу говорит и криминальное прошлое: многочисленные судимости, в том числе за изнасилование и побои, - рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман.

По ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть» мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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