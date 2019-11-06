2019-11-06T13:10:18+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на Финансовый семейный фестиваль

Вход на мероприятие бесплатный, но необходима предварительная регистрация
Виктор ЛЕВШАКОВ
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10 ноября с 10:00 до 15:30 в Воронеже пройдет Финансовый семейный фестиваль Черноземья. На площадке Дома молодежи (пр. Революции, д. 32) более тысячи представителей различных возрастов докажут, что финансовая грамотность может быть доступной, понятной и захватывающей. Вход на фестиваль бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Участникам расскажут об основах ведения личного бюджета, инвестициях, страховании, защите прав потребителя в интернете и не только, состоится тестирование бизнес-идей и стартапов. И все это параллельно сразу для трех возрастных категорий: дети, их родители и молодежь.

Программа включает мастер-классы по робототехнике и компьютерному программированию для детей, поиску себя и профессии для молодежи и устройству на работу в международную компанию.

Отдельную сессию проведут представители воронежского отделения Банка России. Гости смогут поучаствовать в финансовом квизе «В стране финансовой грамотности», прослушать лекции по темам: «Кредит есть, а денег нет», «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью».

Воронежцы смогут получить консультацию в различных областях финансовых знаний от финансовых экспертов, волонтеров и представителей финансовых организаций по темам: налогов, пенсий, составлению личного финансового плана, инвестированию и др. Специально для молодых мам рассмотрим тему: «Мама вправе» - про региональные меры социальной поддержки беременных и семей с детьми.

Для студентов на фестивале партнеры подготовили: лекцию «Как вести личный финансовый бюджет, чтобы стать миллионером», «Тест стартапа», семинар «Капитал и биржа».

Для родителей и их детей – будут важны другие темы: «Практикум по составлению личного финансового плана», «Цифровая финансовая грамотность и Digital-гигиена», «Дети и деньги. Как воспитать финансово грамотного ребенка», «Современные цифровые тренды. Что нас ждет в ближайшем будущем», «Бизнесмен из школы: пути заработка подростка», «Игра для взрослых и детей «Семейный бюджет», «Финансовая игра в Магазин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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