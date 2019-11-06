В Воронеже сбитому в аварии пешеходу оторвало ногу

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-06T13:32:03+03:00

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Правоохранители разыскивают автомобиль, который около одиннадцати вечера 5 ноября сбил мужчину в Юго-Западном районе Воронежа и уехал.

Авария произошла на проспекте Патриотов в районе Танка примерно в 22.50. Темная машина сбила 30-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылась в направлении улицы Героев Сибиряков на высокой скорости. Пострадавшему от удара оторвало ногу. До приезда "скорой" ему оказали помощь очевидцы. В БСМП мужчине сделали операцию.

- Муж в тяжелом состоянии, машина скрылась, не снижая скорости, - написала в соцсетях супруга пострадавшего Нина Е., - спасибо водителю другой машины, который остановился, наложил жгут и до приезда скорой был с моим мужем!

Родственники ищут свидетелей аварии. По словам супруги пострадавшего, по видео записи видеорегистраторов установили, что ДТП совершил черный "Фольксваген туарег" без номеров.

Всех, кто располагает информацией об аварии, просят звонить по телефонам 269-60-36 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU