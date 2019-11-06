Воронежская пенсионерка лишилась 40 тыс после того, как сказала "службе безопасности" коды банковской карты

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-06T11:54:29+03:00

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За 5 ноября в Воронежской области жертвами мошенников стали четверо жителей региона. Аферисты продолжают обманывать людей, представляясь банковскими служащими.

Так, на удочку попалась 61-летняя жительница Железнодорожного района. Пенсионерка ответила на звонок: на другом конце провода мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что банковская карта женщины заблокирована и теперь она не сможет пользоваться своими накоплениями в течение 30 суток. А чтобы вернуть доступ к своим деньгам, она сообщила свои персональные данные, срок действия и номер карты, также код с обратной стороны. После чего со счета исчезло около 40 тысяч рублей.

- Проявляйте бдительность, общаясь с неизвестными, не сообщайте свои личные данные никому, тщательно проверяйте поступающую информацию от незнакомых граждан, не совершайте каких-либо банковских операций по их указаниям, - советуют в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU