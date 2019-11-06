Под Воронежем "Шкода" врезалась в MAN, а грузовик в столб

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-06T11:11:04+03:00

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За 5 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья - 95, в девяти авариях пострадали 13 человек.

Около полудня на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе столкнулись «Шкода Кодиак» и фура с полуприцепом «МАН».

- 45-летний водитель легковушки врезался во встречный грузовик. 59-летний шофер фуры не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. В результате аварии пострадал водитель «Шкода Кодиак», его доставили в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Наши сотрудники устанавливают причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU