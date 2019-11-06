Под Воронежем "Шкода" врезалась в MAN, а грузовик в столб
За 5 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья - 95, в девяти авариях пострадали 13 человек.
Около полудня на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе столкнулись «Шкода Кодиак» и фура с полуприцепом «МАН».
- 45-летний водитель легковушки врезался во встречный грузовик. 59-летний шофер фуры не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. В результате аварии пострадал водитель «Шкода Кодиак», его доставили в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Наши сотрудники устанавливают причины ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU