В Воронеже определили победителей премии «Кольцовский край»

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-06T08:31:26+03:00

Лауреаты литературного конкурса получат по 15, 10 и 5 тыс рублей за первые три места

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1 ноября в Воронеже определили лауреатов пятой литературной премии «Кольцовский край». Всего 12 победителей в четырех номинациях:

ПРОЗА

1 место - Иван Быков за повесть «Мадьяр» и рассказы 2 место - Юрий Кургузов за повесть «Утро гения» 3 место - Андрей Авраменков за цикл рассказов «Солнечные поля»

ПОЭЗИЯ

1 место - Сергей Попов за цикл стихотворений «Покуда этот свет в иной не претворен…» 2 место - Василий Нацентов за книгу стихотворений «Лето мотылька» 3 место - Игорь Лукьянов за цикл стихотворений «Меж пламенем и тьмой»

ПУБЛИЦИСТИКА

1 место - Валерий Березуцкий за книгу «Воронежские фальсификации и историческое исследование» 2 место - Петр Чалый за документальное повествование «Хранитель памяти» о фронтовике, учителе, краеведе И.И. Ткаченко

3 место - Анатолий Смышников за очерки «По улице моей… О людях, для меня дорогих»

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

1 место - Нина Тонких за книгу «Русский путь Федора Достоевского» 2 место - Марина Филатова за книгу «Философия смеха в цикле новелл Ю.М. Кургузова «Приключения звездного волка» 3 место - Олег Скогорев за очерк «Ты ведь знаешь, какой я есть…» Вспоминая журналиста и писателя Павла Зябкина»

Напомним, лауреаты получают денежные премии: за первые места - по 15 тыс рублей, вторые места - по 10 тыс рублей, за третьи места – по 5 тыс рублей.

Литературная премия «Кольцовский край» вручается ежегодно с 2015 года. В конкурсе могут принять участие не только профессиональные писатели, но и члены литобъединений, самодеятельные авторы.

ИСТОЧНИК KP.RU