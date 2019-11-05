Почетному гражданину Воронежа Николаю Борисову исполнилось 95 лет

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-05T18:33:56+03:00

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Почетному гражданину Воронежа, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Борисову исполнилось 95 лет. За боевые отличия Николай Николаевич награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» третьей степени и медалями. Он является участником 15-ти парадов Победы на Красной площади в Москве, включая первый парад в 1945 году (командовал танком), и парад в 70-ю годовщину Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU