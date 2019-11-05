Воронежский «Буран» проиграл китайскому клубу «ОРДЖИ», провалив второй период

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-05T17:25:05+03:00

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Первый матч дальнего выезда в Китай начинался для «Бурана» хорошо. В первом периоде в равной в целом игре «ураганные» отличились при розыгрыше большинства – гол на счету Раисова – 0:1. А вот во второй 20-минутке случилось форменное безобразие. Хоккеисты «Бурана» как будто разучились играть в обороне, а хозяева ледовой площадки хладнокровно их за это наказывали. Голы Джаспера Эвана на 24 минуте, Шина Райли на 28-й, Евгения Рыбницкого на 33-й и Владимира Михасенка на 36-й превратили для «ураганных» игру из удачной в практически безнадежно проигранную – 1:4.

К чести, хоккеистов воронежской команды они не опустили руки. Голы Владислава Червоненко на 43 минуте и Булата Байкеева на 44-й вроде бы вернули интригу. Однако пыл гостей охладил гол Райли. Он оформил дубль на 48 минуте. На 54-й бросок Громова застал вратаря китайского клуба врасполох - 4:5. Увы, финального штурма у «Бурану» не получилось. В концовке даже мало-мальски опасного момента создать не удалось.

После 21 игры у «Бурана» 17 очков и 28 место. Впереди матч с еще одним китайским клубом КРС-БСУ, занимающим 31 место. У этого клуба из Поднебесной 14 очков, но после 19 игр. Матч пройдет 7 ноября, начало в 14.30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU