2019-11-05T20:40:35+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области впечатлил полицейских вениками из конопли

Ему грозит до десяти лет заключения
Виктор ПАВЛОВ
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Ольховатские полицейские наведались в гости к жителю села Шапошниковка. Вовсе не затем, чтоб попить чайку. Были подозрения, что у 39-летнего мужчины хранятся запрещенные вещества.

Начался обыск, который затронул не только жилище, но и многочисленные сараи. В итоге нашли несколько кустов подозрительного растения. Стебли были связаны в пучки и подвешены к потолку. Кусты отправили в экспертный центр. Там подтвердили, что это конопля, причем вес ее - 123 грамма - оценивается как крупный.

Мужчина рассказал, что готовил наркотик не на продажу, а для себя. Его будут судить за незаконное хранение запрещенных веществ. Мужчине грозит от трех до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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