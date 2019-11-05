Житель Воронежской области впечатлил полицейских вениками из конопли

СЕГОДНЯ 20:40 2019-11-05T20:40:35+03:00

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Ольховатские полицейские наведались в гости к жителю села Шапошниковка. Вовсе не затем, чтоб попить чайку. Были подозрения, что у 39-летнего мужчины хранятся запрещенные вещества.

Начался обыск, который затронул не только жилище, но и многочисленные сараи. В итоге нашли несколько кустов подозрительного растения. Стебли были связаны в пучки и подвешены к потолку. Кусты отправили в экспертный центр. Там подтвердили, что это конопля, причем вес ее - 123 грамма - оценивается как крупный.

Мужчина рассказал, что готовил наркотик не на продажу, а для себя. Его будут судить за незаконное хранение запрещенных веществ. Мужчине грозит от трех до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU