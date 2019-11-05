Воронежский водитель сломал палец инспектору ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-05T16:21:12+03:00

Так сильно не хотел проходить освидетельствование на состояние опьянения

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Эта история началась со взмахом жезла ГИБДД. Верхнемамонские гаишники остановили "семерку", водитель которой выглядел очень уж подозрительно. Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для освидетельствования на состояние опьянения.

В какой-то момент водитель решил, что эту процедуру проходить не будет. Он попытался выбежать из автомобиля ГИБДД. Однако инспектор успел схватить его за ремень. Чтобы освободиться, мужчина начал бить полицейского.

- Были причинены телесные повреждения, в том числе перелом пальца, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Обвиняемый признал вину в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд учел, что на иждивении у мужчины находятся дети. К тому же у него есть статус ветерана боевых действий. В итоге дебошир получил 3 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU