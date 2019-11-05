2019-11-05T16:21:12+03:00
Происшествия

Воронежский водитель сломал палец инспектору ГИБДД

Так сильно не хотел проходить освидетельствование на состояние опьянения
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Эта история началась со взмахом жезла ГИБДД. Верхнемамонские гаишники остановили "семерку", водитель которой выглядел очень уж подозрительно. Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для освидетельствования на состояние опьянения.

В какой-то момент водитель решил, что эту процедуру проходить не будет. Он попытался выбежать из автомобиля ГИБДД. Однако инспектор успел схватить его за ремень. Чтобы освободиться, мужчина начал бить полицейского.

- Были причинены телесные повреждения, в том числе перелом пальца, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Обвиняемый признал вину в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд учел, что на иждивении у мужчины находятся дети. К тому же у него есть статус ветерана боевых действий. В итоге дебошир получил 3 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый терминал воронежского аэропорта начнут строить в 2020 году
Санаторий имени Дзержинского приглашает на процедуры для сохранения стройности и тонуса
4 тысячи сотрудников Воронежского механического завода перевели в КБХА
В Воронеже двое мужчин устроили драку у кафе
Ольга Бузова собрала на концерте в Воронеже более 2000 поклонников
Недорогие авиарейсы в Санкт-Петербург и Москву начнутся из Воронежа
В Воронежской области возбудили уголовное дело после убийства отца и сына
В Воронеже образовательным учреждениям представили логотип 75-летия Победы
В Воронеже раскроют секреты лидерства и мотивации сотрудников
Воронежский рецидивист, который похитил девочку, получил срок за мошенничества
В воронежских «Алых парусах» работали не все камеры видеонаблюдения
В Воронеже синоптики рассказали, сколько продлится тепло
Василий Авдеев сохранил пост главы Аннинского района Воронежской области
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
В Воронежской области ЧОПы работали с нарушениями закона
В Воронеже украли розы на 30 тысяч рублей
В Воронежской области директор мясокомбината прострелил голову подчиненному
В Воронеже отключили воду на двух улицах, в школе и детсаде
В Воронежской области прикрыли организацию незаконной миграции
Десять новых судей назначил Путин в Воронежской области
Иномарка насмерть сбила пешехода на Антонова-Овсеенко в Воронеже
В Воронежской области ВАЗ насмерть сбил велосипедиста