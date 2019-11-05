2019-11-05T15:19:28+03:00
Звезды

Ольга Бузова собрала на концерте в Воронеже более 2000 поклонников

Звезда щеголяла в откровенных нарядах
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото Event-Hallфото Event-Hall
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Все-таки чего-чего, а душевности у Ольги Бузовой не отнять! И то, что она собрала более 2000 фанатов в Event-Hall (некоторые приехали даже из Москвы, - ред.) - в этом нет ничего удивительного. За искренность и ту самую душевность поклонники и идут к ней на концерт, кто бы что ни говорил о том, хорошо ли она поет. Ольга с первого выхода на сцену показала, как ценит своих зрителей.

фото Event-Hall

фото Event-Hall

- Привет, мои люди, привет, мои хорошие! Боже, как вас много сегодня! Спасибо! Вы все такие разные, такие красивые! Боже, какие пары! Я рада, что столько мужчин! Я всегда говорила, что парням нужно ходить на мои концерты, потому что здесь реально самые красивые девчонки! А сейчас я и девочкам советую: здесь такие мальчики собираются! Спасибо за вашу любовь! Я стараюсь смотреть вам в глаза, когда пою! – расчувствовалась звезда, а зрители в этот момент, не переставая, скандировали «Оля-Оля, мы тебя любим!». – Спасибо за цветы, подарки, портреты – у меня такое «приданое» дома, целая галерея – и бриллианты, и короны, и шубы, и картины, и рыбы…

фото Event-Hall

фото Event-Hall

Подарки на сцену передавали беспрерывно! Из гущи танцпартера «текли рекой» к Бузовой мишки и пакеты. Одна из поклонниц умоляла дать автограф прямо во время концерта. «Вообще-то «Эгоистка» - это песня про меня!», смеялась артистка, но подпись поставила.

фото Event-Hall

фото Event-Hall

В новом шоу «Принимай меня» Ольга Бузова блистала в серебряных сапогах и пикантых купальниках, полупрозрачных костюмах и серебряной мантии, мехах и перьях – фигура позволяет. Публика активно поддерживала любой хит артистки, поклонники пели вместе с ней и за нее.

фото Event-Hall

фото Event-Hall

фото Event-Hall

фото Event-Hall

фото Event-Hall

фото Event-Hall

фото Event-Hall

фото Event-Hall

ИСТОЧНИК KP.RU

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