В Воронеже образовательным учреждениям представили логотип 75-летия Победы

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-05T14:08:31+03:00

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31 октября в СОШ №106 прошел общегородской совещание-семинар руководителей учреждений социальной сферы. В его работе приняли участие начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Гунина, старший инспектор ПДН УМВД России по Воронежу Марина Савченко, председатель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова, начальник отделения подготовки граждан к военной службе военного комиссариата Воронежской области Виктор Михно, заместитель председателя местного отделения ДОСААФ России Михаил Андронников и др. А провела семинар заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая.

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ИСТОЧНИК KP.RU