В воронежских «Алых парусах» работали не все камеры видеонаблюдения
В воронежском парке «Алые паруса» прокуратура нашла нарушения законодательства об антитеррористической защищённости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 5 ноября.
Так, на территории парка установлена и функционирует система видеонаблюдения. Но при этом выяснилось, что не все камеры находились в исправном состоянии. Кроме того, сотрудники не выполняли архивирование и хранение электронных данных в течение 30 дней.
- По результатам проверки прокуратура города внесла представление в МКП «ЭкоЦентр» об устранении нарушений закона. Руководством предприятия приняты меры по их устранению, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU