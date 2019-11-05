В воронежских «Алых парусах» работали не все камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-05T13:16:43+03:00

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В воронежском парке «Алые паруса» прокуратура нашла нарушения законодательства об антитеррористической защищённости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 5 ноября.

Так, на территории парка установлена и функционирует система видеонаблюдения. Но при этом выяснилось, что не все камеры находились в исправном состоянии. Кроме того, сотрудники не выполняли архивирование и хранение электронных данных в течение 30 дней.

- По результатам проверки прокуратура города внесла представление в МКП «ЭкоЦентр» об устранении нарушений закона. Руководством предприятия приняты меры по их устранению, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU