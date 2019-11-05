2019-11-05T13:16:43+03:00
Происшествия

В воронежских «Алых парусах» работали не все камеры видеонаблюдения

Прокуратура нашла нарушения антитеррористического законодательства
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воронежском парке «Алые паруса» прокуратура нашла нарушения законодательства об антитеррористической защищённости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 5 ноября.

Так, на территории парка установлена и функционирует система видеонаблюдения. Но при этом выяснилось, что не все камеры находились в исправном состоянии. Кроме того, сотрудники не выполняли архивирование и хранение электронных данных в течение 30 дней.

- По результатам проверки прокуратура города внесла представление в МКП «ЭкоЦентр» об устранении нарушений закона. Руководством предприятия приняты меры по их устранению, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый терминал воронежского аэропорта начнут строить в 2020 году
Санаторий имени Дзержинского приглашает на процедуры для сохранения стройности и тонуса
Воронежский водитель сломал палец инспектору ГИБДД
4 тысячи сотрудников Воронежского механического завода перевели в КБХА
В Воронеже двое мужчин устроили драку у кафе
Ольга Бузова собрала на концерте в Воронеже более 2000 поклонников
Недорогие авиарейсы в Санкт-Петербург и Москву начнутся из Воронежа
В Воронежской области возбудили уголовное дело после убийства отца и сына
В Воронеже образовательным учреждениям представили логотип 75-летия Победы
В Воронеже раскроют секреты лидерства и мотивации сотрудников
Воронежский рецидивист, который похитил девочку, получил срок за мошенничества
В Воронеже синоптики рассказали, сколько продлится тепло
Василий Авдеев сохранил пост главы Аннинского района Воронежской области
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
В Воронежской области ЧОПы работали с нарушениями закона
В Воронеже украли розы на 30 тысяч рублей
В Воронежской области директор мясокомбината прострелил голову подчиненному
В Воронеже отключили воду на двух улицах, в школе и детсаде
В Воронежской области прикрыли организацию незаконной миграции
Десять новых судей назначил Путин в Воронежской области
Иномарка насмерть сбила пешехода на Антонова-Овсеенко в Воронеже
В Воронежской области ВАЗ насмерть сбил велосипедиста