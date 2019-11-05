2019-11-05T12:27:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области ЧОПы работали с нарушениями закона

Некоторые из них охраняли образовательные учреждения
Юлия ДИДЕНКО
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Прокуратура во время проверки нашла нарушения закона в работе охранных предприятий в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 5 ноября.

Так, в предприятии «Авангард», которое охраняло одно из образовательных учреждений, обнаружилось отсутствие удостоверений у сотрудников. Также персонал не проинформировал работников и персонал образовательной структуры о скрытом видеонаблюдении. Кроме того, у ЧОПовцев отсутствовали должностные инструкции на рабочем месте.

Похожие нарушения нашла и в деятельности охранных предприятий СТРАЖ-02», «Тандем», «Резерв», «Патрон», «Ваше Благородие», «Защита». Сотрудники не проходили медицинское освидетельствование. Их условия работы никем не оценивались.

По результатам проверки прокуратура района внесла представления руководителям четырех охранных предприятий об устранении нарушений закона. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении должностных частных охранных предприятий дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ (оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом требований).

ИСТОЧНИК KP.RU

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