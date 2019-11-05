В Воронеже украли розы на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-05T12:22:39+03:00

И потом перепродали их предпринимателям

Изменить размер текста: A A

Тяготы малого бизнеса не ограничиваются налоговым бременем и частыми проверками всевозможных контролирующих органов. Иногда подвоха можно ждать с неожиданной стороны.

43-летняя бизнес-вумен обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу товара. Розы общей стоимостью 30 тысяч рублей хранились в гараже. Полицейские осмотрели ворота и не нашли следов взлома. У преступника был ключ!

Вскоре задержали 41-летнего мужчину, который раньше работал у женщины водителем. Оказалось, что он сделал копию ключа. Украденные розы перепродал другим предпринимателям. Возбудили дело по статье "Кража". Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU