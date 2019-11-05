В Воронеже отключили воду на двух улицах, в школе и детсаде

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-05T12:01:39+03:00

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Во вторник, 5 ноября, прорвалась труба на стальном водоводе диаметром 530 миллиметров в районе дома № 155 на улице Циолковского Левобережного района. Из-за этого отключили воду по адресам:

улица Циолковского, №№ 113 – 129 и №№ 60 – 185;

улица Туполева, №№ 27 – 50.

Кроме того нет воды в трех социальных объектах: школе № 69, детском саде № 88 и детском приемнике.

- Пока еще наши специалисты не обнаружили место повреждения, о характере и причине утечки можно будет говорить только, когда они это сделают, - рассказали в ООО «РВК-Воронеж». – На месте аварии сейчас идут земляные работы. В низ участвуют четыре единицы техники, в том числе два экскаватора и мобильная перекачивающая станция. Устранение утечки осложняется проходящим рядом ливневым коллектором и близостью грунтовых вод, что вызывает обрушение грунта. Что касается трех соцобъектов, то там набрали достаточное количество воды, чтобы эти учреждения работали в штатном режиме, дети обеспечены горячим питанием. Ориентировочно, устранить аварию должны до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU