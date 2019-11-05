В Воронежской области прикрыли организацию незаконной миграции
В Воронежской области сотрудники полиции пресекли организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 5 ноября.
Выяснилось, что трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 22 до 42 лет оказывали незаконные посреднические услуги иностранцам в сфере миграции. Они подготавливали и сопровождали комплект документов для получения возможности длительного проживания и работы в России. При этом часть бумаг являлись поддельными либо содержали подложные сведения.
Сотрудники полиции провели обыски в домах подозреваемых. Там правоохранители нашли и изъяли паспорта иностранцев из различных государств, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, черновые записи и деньги.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Двое фигурантов дела заключены под стражу, а третий находится под домашним арестом. Им грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU