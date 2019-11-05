Иномарка насмерть сбила пешехода на Антонова-Овсеенко в Воронеже

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-05T10:40:33+03:00

Мужчина переходил дорогу не по «зебре»

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В Воронеже иномарка сбила 62-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 5 ноября.

Авария случилась накануне, 4 ноября, в 19.30 у дома 32/2 по улице Антонова-Овсеенко. По предварительным данным, 41-летний житель Семилукского района за рулем автомобиля «Тойота Кроун» сбил мужчину, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП местный житель скончался на месте. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU