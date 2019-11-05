Главного следователя Воронежской области переназначил президент

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-05T09:51:04+03:00

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Президент Владимир Путин подписал приказ о переназначении руководителя Следственного комитета России по Воронежской области. Полномочия Генерал-лейтенанта юстиции Кирилла Левита продлили еще на пять лет. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации 4 ноября.

Кирилл Левит занял должность в 2014 году после того, как ее освободил Николай Третьяков.

Кирил Левит родился в Орле. После окончания Воронежского государственного университета работал следователем следственного отдела Заводского РОВД города Орла Орловской области, следователем УРОПД УВД Орловской области. В 1998 году поступил на службу в органы прокуратуры Орловской области, занимал должности: старшего следователя прокуратуры города Орла Орловской области; заместителя руководителя отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Орловской области; старшего помощника прокурора Орловской области по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях.

С сентября 2007 по май 2011 года занимал должность первого замруководителя управления Следственного комитета при прокуратуре по Орловской области. С 10 мая 2011 был руководителем управления Следственного комитета по Хабаровскому краю. А с 3 октября 2014-го возглавляет СК по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU