2019-11-05T08:52:15+03:00
Общество

Под Тамбовом установили памятник солистке Воронежского хора Марии Мордасовой

Народная артистка СССР родилась в селе Черняное
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: сайт Российского военно-исторического общества.Фото: сайт Российского военно-исторического общества.
Изменить размер текста:

В селе Черняное Тамбовского района открыли памятник – бюст великой русской исполнительнице народных песен и частушек Марии Мордасовой. Именно там родилась солистка Воронежского хора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения военно-исторического общества.

Идея установить памятник возникла у Советника Председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского. Позже ее воплотил в жизнь скульптор Денис Стретович. Бюст выполнен из бронзы и находится теперь на главной площади села. Его создание приурочили к 100-летию Черняновского народного хора, где еще девочкой начала петь Мария Мордасова.

На открытии присутствовала двоюродная сестра певицы Нина Попова. Она поблагодарила всех за помощь и за то, что ее сестру наконец вернули на родину.

Мария Мордасова родилась 1 февраля 1915 года в многодетной крестьянской семье Яркиных. Пела в школьном хоре, затем в сельском клубе. Ещё учась в школе, пошла работать дояркой, а после окончания школы стала «звеньевой». Окончила Курское музыкальное училище (ныне Курский музыкальный колледж имени Г. В. Свиридова. Переехав в Воронеж, работала на швейной фабрике, а в 1943-м стала солисткой Воронежского русского народного хора. И провела там больше 30 лет. После она работала в Воронежской областной филармонии. Самобытная исполнительница, собирательница и автор многих песен, частушек и припевок (свыше 300) вместе с ансамблем «Мы из Воронежа» гастролировала по России, а также за рубежом.

Звание «Народная артистка России» певице присвоили в 1981 году. Затем ее наградили званием «Герой Социалистического Труда» за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства.

Мария Мордасова умерла в 1997 году. Её похоронили на Коминтерновском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десять новых судей назначил Путин в Воронежской области
Десять новых судей назначил Путин в Воронежской области
Иномарка насмерть сбила пешехода на Антонова-Овсеенко в Воронеже
В Воронежской области ВАЗ насмерть сбил велосипедиста
Главного следователя Воронежской области переназначил президент
Улыбающийся сельский дом напугал жителей Воронежской области
Александр Васильев пригласил дам прислать фото на конкурс «Лучший стручок Воронежа»
В Воронеже выступит Вера Брежнева
В Воронеже отменили концерт хитов групп 70-80-х
В Воронеже открылась выставка «Малиновый звон России»
Житель Воронежской области угнал машину друга, чтобы доехать домой
В Воронеж приезжают Тони Раут и Гарри Топор
Под вторую очередь квартала Воронеж-сити отдадут землю рядом с памятниками истории
В Воронеже нашли пропавшего три недели назад парня
Ландшафтный пожар под Воронежем тушили 5 часов
Под Воронежем один фермер украл у другого стадо овец
Жителя Воронежской области оштрафовали за публикацию в соцсети экстремистской песни
Под Воронежем "Фольксваген" врезался в дерево
В Воронеже Noize MC с женой сходил к памятнику Мандельштаму
В Воронежскую область не дали ввезти около 40 кг небезопасных продуктов
В Воронеже завершился пятый фестиваль "Маршак"
Третий разгром за четыре матча: на этот раз воронежский «Факел» был раздавлен ФК «Чертаново»
Воронежский Роспотребнадзор наложил на хлебопекарей и кондитеров 730 тысяч рублей штрафов