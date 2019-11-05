Под Тамбовом установили памятник солистке Воронежского хора Марии Мордасовой

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-05T08:52:15+03:00

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В селе Черняное Тамбовского района открыли памятник – бюст великой русской исполнительнице народных песен и частушек Марии Мордасовой. Именно там родилась солистка Воронежского хора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения военно-исторического общества.

Идея установить памятник возникла у Советника Председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского. Позже ее воплотил в жизнь скульптор Денис Стретович. Бюст выполнен из бронзы и находится теперь на главной площади села. Его создание приурочили к 100-летию Черняновского народного хора, где еще девочкой начала петь Мария Мордасова.

На открытии присутствовала двоюродная сестра певицы Нина Попова. Она поблагодарила всех за помощь и за то, что ее сестру наконец вернули на родину.

Мария Мордасова родилась 1 февраля 1915 года в многодетной крестьянской семье Яркиных. Пела в школьном хоре, затем в сельском клубе. Ещё учась в школе, пошла работать дояркой, а после окончания школы стала «звеньевой». Окончила Курское музыкальное училище (ныне Курский музыкальный колледж имени Г. В. Свиридова. Переехав в Воронеж, работала на швейной фабрике, а в 1943-м стала солисткой Воронежского русского народного хора. И провела там больше 30 лет. После она работала в Воронежской областной филармонии. Самобытная исполнительница, собирательница и автор многих песен, частушек и припевок (свыше 300) вместе с ансамблем «Мы из Воронежа» гастролировала по России, а также за рубежом.

Звание «Народная артистка России» певице присвоили в 1981 году. Затем ее наградили званием «Герой Социалистического Труда» за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства.

Мария Мордасова умерла в 1997 году. Её похоронили на Коминтерновском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU