В Воронеж приезжают Тони Раут и Гарри Топор

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-04T16:11:04+03:00

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Музыканты Тони Раут и Гарри Топор приедут в столицу Черноземья в рамках рекордного и самого масштабного концертного тура в истории своей карьеры Hostel Grand Tour. Артисты посетят 90 городов и пять стран. Тони Раут и Гарри Топор презентуют песни из совместного альбома и лучшие старые треки. Рэперы привезут в Воронеж новое концертное шоу, драйв и адреналин.

Выступление пройдет 5 ноября в клубе Station Mir (ул. Лизюкова, 4), начало в 19.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU