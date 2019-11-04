В Воронеж приезжают Тони Раут и Гарри Топор
Рэперы выступят в местном клубе 5 ноября
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Музыканты Тони Раут и Гарри Топор приедут в столицу Черноземья в рамках рекордного и самого масштабного концертного тура в истории своей карьеры Hostel Grand Tour. Артисты посетят 90 городов и пять стран. Тони Раут и Гарри Топор презентуют песни из совместного альбома и лучшие старые треки. Рэперы привезут в Воронеж новое концертное шоу, драйв и адреналин.
Выступление пройдет 5 ноября в клубе Station Mir (ул. Лизюкова, 4), начало в 19.00 (16+).
ИСТОЧНИК KP.RU