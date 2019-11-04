2019-11-04T16:11:04+03:00
Звезды

В Воронеж приезжают Тони Раут и Гарри Топор

Рэперы выступят в местном клубе 5 ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Музыканты Тони Раут и Гарри Топор приедут в столицу Черноземья в рамках рекордного и самого масштабного концертного тура в истории своей карьеры Hostel Grand Tour. Артисты посетят 90 городов и пять стран. Тони Раут и Гарри Топор презентуют песни из совместного альбома и лучшие старые треки. Рэперы привезут в Воронеж новое концертное шоу, драйв и адреналин.

Выступление пройдет 5 ноября в клубе Station Mir (ул. Лизюкова, 4), начало в 19.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже открылась выставка «Малиновый звон России»
Житель Воронежской области угнал машину друга, чтобы доехать домой
Под вторую очередь квартала Воронеж-сити отдадут землю рядом с памятниками истории
В Воронеже нашли пропавшего три недели назад парня
Ландшафтный пожар под Воронежем тушили 5 часов
Под Воронежем один фермер украл у другого стадо овец
Жителя Воронежской области оштрафовали за публикацию в соцсети экстремистской песни
Под Воронежем "Фольксваген" врезался в дерево
В Воронеже Noize MC с женой сходил к памятнику Мандельштаму
В Воронежскую область не дали ввезти около 40 кг небезопасных продуктов
В Воронеже завершился пятый фестиваль "Маршак"
Третий разгром за четыре матча: на этот раз воронежский «Факел» был раздавлен ФК «Чертаново»
Воронежский Роспотребнадзор наложил на хлебопекарей и кондитеров 730 тысяч рублей штрафов