Под вторую очередь квартала Воронеж-сити отдадут землю рядом с памятниками истории

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-04T16:06:48+03:00

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Мэрия Воронежа выдала задание на подготовку и согласование проекта планировки территории в границах улиц 20-летия Октября, Кирова, Бестужева, Станкевича и переулка Красноармейский. На этой территории бизнесмен Борис Нестеров собирается строить вторую очередь квартала «Воронеж-сити».

На подготовку и согласование документов отвели восемь месяцев. Девелопер должен представить разработанный проект в городское управление главного архитектора для проверки на соответствие утвержденному заданию и требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации. Напомним, на указанной территории, площадью 16 га, расположен объект культурного наследия «Казарма «Юбилейная» (ул.Красноармейская, 19), а также охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Дом Суворкиной» (ул.Большая Стрелецкая, 104).

В планах девелопера возвести на этом участке два высотных здания и подземную парковку, стоимостью в 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU