Под Воронежем "Фольксваген" врезался в дерево

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-04T11:45:56+03:00

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За 3 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 83 аварии, большинство из них произошло в столице Черноземья - 49. В четырех ДТП травмы получили восемь человек.

- В 00.50 на 6-м километре автодороги «Нижнедевицк - Скупая Потудань» в Нижнедевицком районе 18-летний водитель автомобиля «Фольксфаген-Джетта» не учел дорожные условия, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали и сам водитель, и двое его пассажиров в возрасте 21 и 22 лет, их отправили в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU