В Воронежскую область не дали ввезти около 40 кг небезопасных продуктов
Ежедневно в аэропорту и автомобильных пунктах ветеринарного контроля проверяют багаж и ручную кладь пассажиров. Сотрудники Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям за неделю не дали ввезти в регион около 40 кг небезопасных продуктов.
Так, в воронежском аэропорту у граждан, прибывших из Узбекистана, изъяли около 4,7 кг молочной продукции (курт) и мясной (казы), перевозимой без ветеринарных сопроводительных документов. Все продукты сожгли в утилизационной печи аэродромной службы.
А на пункте пропуска МАПП Бугаевка на границе с Украиной остановили ввоз около 35 кг продуктов без фитосанитарных сертификатов - картофель, грецкие орехи, виноград, овес. Все вернули обратно на Украину.
ИСТОЧНИК KP.RU