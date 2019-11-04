2019-11-04T10:49:37+03:00
Общество

В Воронежскую область не дали ввезти около 40 кг небезопасных продуктов

В аэропорту сожгли мясо из Узбекистана, а в Бугаевке - отправили обратно на Украину овощи и фрукты
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ежедневно в аэропорту и автомобильных пунктах ветеринарного контроля проверяют багаж и ручную кладь пассажиров. Сотрудники Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям за неделю не дали ввезти в регион около 40 кг небезопасных продуктов.

Так, в воронежском аэропорту у граждан, прибывших из Узбекистана, изъяли около 4,7 кг молочной продукции (курт) и мясной (казы), перевозимой без ветеринарных сопроводительных документов. Все продукты сожгли в утилизационной печи аэродромной службы.

А на пункте пропуска МАПП Бугаевка на границе с Украиной остановили ввоз около 35 кг продуктов без фитосанитарных сертификатов - картофель, грецкие орехи, виноград, овес. Все вернули обратно на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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