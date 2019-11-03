2019-11-03T17:54:02+03:00
Общество

Воронежский Роспотребнадзор наложил на хлебопекарей и кондитеров 730 тысяч рублей штрафов

У проверяющих были претензии к качеству продукции
Елена ФЕДЯШЕВА
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С начала 2019 года сотрудники Роспотребнадзора проверили 330 объектов, занимающихся производством и оборотом хлебобулочных и кондитерских изделий в Воронежской области. В ходе проверок выявили нарушения требований технического регламента. На нарушителей, производителей, поставщиков, продавцов, наложили штрафов на общую сумму более 730 тысяч рублей.

В образцах исследованных пробах продукции лаборатория не обнаружила токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, радионуклеидов, опасных микроорганизмов и ГМО. Претензии у инспекторов были к физико-химическим показателям, влияющим на качество продукции: влажности, кислотности, доли сахара. Нормативам не соответствовали две пробы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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