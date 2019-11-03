2019-11-03T16:25:58+03:00
Общество

На новой неделе в Воронеже потеплеет до +14

Среднесуточная температуры превысит норму на 5 - 8 градусов
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ноябрь тоже идет на температурный рекордНоябрь тоже идет на температурный рекордФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Новая неделя принесет воронежцам потепление. В результате изменения воздушных потоков, с северных на западные и юго-западные, на Европейскую территории начнет поступать более теплая воздушная масса. Среднесуточная температура продемонстрирует очередную аномалию, на 5 – 8 градусов превысив климатическую норму.

Ощутить тепло в полной мере мы сможем уже во вторник, 5 ноября. В этот день термометры покажут +11, пройдет дождь. В среду потепление продолжится, ожидается до 14 градусов с плюсом. Такой высокий температурный фон сохранится до десятых чисел ноября. А к выходным тучи рассеются и погода подарит воронежцам яркое солнце.

Осталось только переждать несколько дней ветреной и промозглой погоды в воскресенье и понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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