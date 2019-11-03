2019-11-03T10:27:20+03:00
Происшествия

На трассе в Воронежской области водитель из Самары насмерть сбил пешехода

Личность погибшего устанавливают полицейские
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские выясняют обстоятельства трагедииПолицейские выясняют обстоятельства трагедииФото: из архива «КП»
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Аварии с участием пешеходов участились с наступлением поздней осени. Очередная трагедия произошла в субботу, 2 ноября, в 20.30 в Новохоперском районе на трассе «Дон».

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, 22-летний водитель автомобиля «Киа Рио», житель Самарской области, сбил пешехода, который двигался навстречу движению. От полученных травм мужчина скончался мгновенно. Его личность сейчас устанавливают полицейские. На вид погибшему 50-55 лет.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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