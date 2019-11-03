В Воронеже открыли подземный переход у цирка

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-03T09:42:34+03:00

Проход разрешен пока только по центральной части

Изменить размер текста: A A

На днях воронежцы смогли впервые с начала реконструкции пройтись по обновленному подземному переходу у цирка. Работы здесь ведутся почти год. Горожане оценили работы подрядчика и отметили, что результат несколько отличается от эскизов. Стены помещения выкрашены в белый цвет, колонны оформлены под кирпичную кладку, на полу – плитка, а на потолке современные светильники.

Проход пока разрешен только по центральной части перехода, работы продолжаются в торговых павильонах и на периферии. Подрядчик обещает оснастить лестницы пандусами и подъемниками.

По графику, официальной открытие подземки состоится в феврале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU