В Воронеже открыли подземный переход у цирка
На днях воронежцы смогли впервые с начала реконструкции пройтись по обновленному подземному переходу у цирка. Работы здесь ведутся почти год. Горожане оценили работы подрядчика и отметили, что результат несколько отличается от эскизов. Стены помещения выкрашены в белый цвет, колонны оформлены под кирпичную кладку, на полу – плитка, а на потолке современные светильники.
Проход пока разрешен только по центральной части перехода, работы продолжаются в торговых павильонах и на периферии. Подрядчик обещает оснастить лестницы пандусами и подъемниками.
По графику, официальной открытие подземки состоится в феврале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU