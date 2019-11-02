Инспекторы за день оштрафовали 38 воронежцев, шедших вне перехода
В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пешеход». В утренние часы экипажи ДПС несли службу в частности в районе нерегулируемых пешеходных переходов.
Всего за несколько часов было выявлено более 80 нарушений Правил дорожного движения. К административной ответственности привлечено 25 водителей, не пропустивших пешеходов.
- В случае, если водитель не предоставит преимущество пешеходу на пешеходном переходе, то согласно статьи 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
А вот за переход проезжей части вне пешеходного перехода к административной ответственности привлечено 38 пешеходов.
Кроме того, сотрудники ГИБДД вместе с юными инспекторами движения из гимназии имени И.С. Никитина с помощью сигнального говорящего устройства предупреждали пешеходов, напоминали Правила дорожного движения, а также обращались с просьбой не рисковать жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU