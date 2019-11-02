В Воронеже на границе лесных массивов Центрального парка и СХИ нашли останки красноармейцев

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-02T16:51:52+03:00

К сожалению, медальонов, по которым можно было бы узнать имена бойцов, найти не удалось

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В воронежском поисковом отряде «Патриот» 30 октября рассказали, что останки двух воинов Рабоче-крестьянской Красной армии удалось найти на границе лесных массивов Центрального парка (бывшее «Динамо») и СХИ.

- Благодаря ,новому участнику нашей организации Сергею Ф. Нам удалось вернуть из беспамятства двух воинов РККА. Бойцы были найдены, две недели назад, его знакомыми на границе лесного массива «Динамо» и СХИ. Останки переданы в помещение организации. Организация выражает большую благодарность, - отметили поисковики.

К сожалению, медальонов, по которым можно было бы узнать имена бойцов, найти не удалось. Так что вполне возможно, что воины так и останутся безымянными. В то же время были обнаружены некоторые части обмундирования: противогаз, каска, ремень, обувь - возможно по этим находкам получится получить какую-то дополнительную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU