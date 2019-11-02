2019-11-02T14:55:37+03:00
Происшествия

В Воронеже девушка на внедорожнике снесла терминал для оплаты платной парковки

Сама юная автомобилистка не пострадала
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: принтскрин видео.
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Пока контрольно-счетная палата проверяет эффективность платных парковок и транспортного обслуживания Воронежа, кстати вы и сейчас можете пройти специальный опрос на сайте ведомства, горожане по-другому «выразили свою позицию» к нововведению. Активисты воронежского «Дорожного контроля» ДТП, которое случилось в центре города, в шутку расценили как новый тренд в борьбе против платных парковок.

Дело в том, что в вечернее время 26 октября девушка на внедорожнике снесла терминал для оплаты парковочного места, который был установлен прямо напротив здания областного правительства (площадь Ленина, д. 1). Видимо, она неудачно вошла в поворот и потеряла управление над дорогой машиной.

Сама юная автомобилиста не пострадала. Автомобиль по предварительным данным принадлежит ее отцу. Машину придется чинить. Впрочем, куда больше досталось именно терминалу - вероятно, его придется полностью заменить.

Новый тренд в борьбе против платных парковок в Воронеже.Новый тренд в борьбе против платных парковок

ИСТОЧНИК KP.RU

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