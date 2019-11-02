Воронежец оставил ключи в салоне автомобиля и отправился спать

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-02T13:48:25+03:00

Как не трудно догадаться, его машину в ту же ночь угнали

Изменить размер текста: A A

Пока 38-летний воронежец спал - кто-то угнал его автомобиль «ВАЗ-2114». Пропажа произошла между 5 до 10 часами утра от одного из домов по улице Ильюшина. Хозяину пришлось обратиться в дежурную часть отдела полиции.

Угнанную машину нашли припаркованной на улице Лебедева. Автомобиль был изъят. Вскоре оперативникам удалось установить и личность угонщика. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 27-летний воронежец.

В отделе полиции рецидивист признался, что воспользовался оставленным в замке зажигания ключом, завел двигатель автомобиля и отогнал его на улицу Лебедева.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас угонщик находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU