Воронежец спас упавшего с приступом эпилепсии мужчину

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-02T11:35:10+03:00

Молодой человек помогал ему, пока не приехали врачи скорой помощи

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Воронежцы в социальных сетях поделились историей, которая произошла 1 ноября примерно в 11.00 на втором этаже Центрального рынка. Мужчина упал с приступом эпилепсии. По словам очевидцев, он лежал на спине, вытянув руки вверх, и бился в судорогах.

- Его супруга в страхе молила о помощи, столпились зеваки, в один момент мужчина посинел и стал задыхаться! Парень в серой шапке, пытался помочь. Мужчина начал заглатывать язык, женщина из отдела напротив дала парню ложку. Он с силой пытался засунуть ложку в рот, чтобы освободить дыхательные пути, - рассказала оказавшаяся на месте происшествия девушка, пожелавшая остаться анонимной.

Парень не сдался, несмотря на пессимистичные крики из толпы, и в итоге мужчина задышал. По словам горожан, мужчина не отпускал ложку до приезда врачей. В итоге мужчину забрали медики скорой помощи. Официальной информации по данному случаю пока нет.

Стоит отметить смелость парня, помогавшего мужчине, но вместе с тем важно понимать, что помощь нужно оказывать в том случае, если вы понимаете, что делаете, иначе есть риск усугубить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU