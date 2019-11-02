2019-11-02T11:35:10+03:00
Общество

Воронежец спас упавшего с приступом эпилепсии мужчину

Молодой человек помогал ему, пока не приехали врачи скорой помощи
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/cityvrnФото: vk.com/cityvrnФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Воронежцы в социальных сетях поделились историей, которая произошла 1 ноября примерно в 11.00 на втором этаже Центрального рынка. Мужчина упал с приступом эпилепсии. По словам очевидцев, он лежал на спине, вытянув руки вверх, и бился в судорогах.

- Его супруга в страхе молила о помощи, столпились зеваки, в один момент мужчина посинел и стал задыхаться! Парень в серой шапке, пытался помочь. Мужчина начал заглатывать язык, женщина из отдела напротив дала парню ложку. Он с силой пытался засунуть ложку в рот, чтобы освободить дыхательные пути, - рассказала оказавшаяся на месте происшествия девушка, пожелавшая остаться анонимной.

Парень не сдался, несмотря на пессимистичные крики из толпы, и в итоге мужчина задышал. По словам горожан, мужчина не отпускал ложку до приезда врачей. В итоге мужчину забрали медики скорой помощи. Официальной информации по данному случаю пока нет.

Стоит отметить смелость парня, помогавшего мужчине, но вместе с тем важно понимать, что помощь нужно оказывать в том случае, если вы понимаете, что делаете, иначе есть риск усугубить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередной водитель грузовика протаранил Каменный мост в Воронеже
Воронежец оставил ключи в салоне автомобиля и отправился спать
В Воронеже подрядчик реконструкции моста на 9 Января заплатит неустойку из-за срыва сроков работ
В Воронеже водители маршрутных автобусов пытаются саботировать новую маршрутную сеть
В Воронеже хуже всего развиты социально-досуговая инфраструктура и озелененные пространства
После первого снега в Воронеже начали обрабатывать дороги пескосоляной смесью
На Маршакфесте в израильском спектакле сыграл воронежский актер
Скейт-парк на Чернавской дамбе в Воронеже построит питерский бизнесмен
Житель Воронежской области заплатит штраф за скандал на автостанции
В Воронежской области мужчина через окно похитил 23 тысячи рублей у знакомого
Владимир Нетёсов: "В Воронежской области уделяется большое внимание поддержке детей и института семьи"
В Воронеже поймали карманника, похитившего у пенсионерки кошелек
В Воронежской области обсудили участие молодежи в современных политических процессах
В центре Воронежа залило кипятком пятиэтажный дом
В Воронежской области прокуратура не допустила отключения отопления из-за долга коммунальщиков
В Воронеже в комплексе «Песчаный лог» пересадили погибшие деревья
В Воронежской области, как и во всей стране, выросло количество IT-преступлений
Жители Воронежской области пожаловались на некачественный ремонт дорог
В Воронеже обсудят проблемы бытового насилия женщин
Нашли еще одну жертву рэкетиров, от которых голыми руками отбился воронежский бизнесмен
Под Воронежем «восьмерка» врезалась в фуру: водитель легковушки погиб
«Патриотичную» подсветку включат на воронежской телебашне в честь Дня народного единства