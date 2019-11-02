2019-11-02T01:22:16+03:00
Звезды

На Маршакфесте в израильском спектакле сыграл воронежский актер

Наш артист заменил не приехавшего коллегу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пятый фестиваль "Маршак" привез в Воронеж спектакли разных жанров: театр кукол, сторителлинг, скетчи, микромюзикл, интерактивные, бессловесные и классические детские спектакли. И для разных возрастов. Не оставили без внимания и малышей. Театр кукол TrainTheater из Израиля в своем спектакле «Голодный сэндвич» напомнил о том, что из ничего можно сделать все, что только захочется, главное – фантазия, и что любое творение начинается с игры. В 40-минутной постановке, состоящей из нескольких новелл, герои рассказывают истории о том, как они доверились судьбе, пускались вплавь, ныряли, уплетали за обе щеки и, в целом, жили долго и счастливо.

Дети хохотали над голодным сэндвичем, родители улыбались тому, насколько можно отпустить в свободное плавание фантазию. И никто не догадался, что спектакль мог не состояться: к сожалению, на гастроли в столицу Черноземья не смог приехать один из артистов израильского театра, но его с успехом заменил актер Воронежского ТЮЗа Дмитрий Гусев.

До окончания Маршакфеста осталось несколько дней, еще успеют показать четыре постановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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