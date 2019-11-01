Скейт-парк на Чернавской дамбе в Воронеже построит питерский бизнесмен

СЕГОДНЯ 20:03 2019-11-01T20:03:51+03:00

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Стало известно, кто займется оборудованием скейт-парка на Чернавской дамбе в Воронеже. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Александр Дзигун из Ленинградской области. Информация появилась на сайте госзакупок.

Бизнесмен запросил за свои услуги 3.2 млн рублей. Также в аукционе участвовали еще две компании. Воронежская «Чемпион» запросила 3,27 млн рублей, а московская «Цех Рампс» - 4,46 млн рублей. Максимальная цена контракта при этом составляла 5,4 млн рублей.

Согласно проектной документации, парк предусматривает две зоны, которые должны оборудовать за 10 дней с момента подписания контракта.

Первая - шесть фигур для BMX. Основной фигурой будет флайбокс, предназначенный для отработки прыжков BMX/MTB райдеров. Также присутствуют квотеры разной высоты и камел хип с пирамидой.

Также будут четыре фигуры для скейтборда. Основными фигурами здесь являются разноуровневый боул с воллрайдом и скейт плазой, которая имитирует городские препятствия. Для разгона и разворота предусмотрены квотер и бэнк, в которых также можно выполнять отдельные трюки.

ИСТОЧНИК KP.RU