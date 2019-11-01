2019-11-01T17:22:24+03:00
Общество

В центре Воронежа залило кипятком пятиэтажный дом

В управляющей компании, обслуживающей это здание, пообещали компенсировать ущерб жильцам
Юрий КОЗЛОВ
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В среду, 30 октября, дом № 44 по улице Пушкинской Центрального района пережил настоящий потоп. Лопнула труба на крыше. Залило несколько квартир и лестничную клетку. Надолго пришлось отключать свет, некоторое время дом оставался без отопления.

В пострадавшем от потопа здании есть не только обычные квартиры, но и офисные помещения. От потопа пострадало одно из муниципальных учреждений – располагающаяся по этому адресу «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

- Во время ЧП определенный ущерб нанесен, но не очень значительный, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – Сотрудники управляющей компании обещали его возместить. Учреждение продолжает работать в обычном режиме.

- Пятиэтажке 54 года. За это время ни разу не производился капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, - рассказал директор УК Ленинского района Эдуард Баркин. - Капремонт запланирован только на 2022 год. Поэтому, неудивительно, что произошел такой крупный порыв. Уже к обеду нам удалось заменить поврежденный участок трубы, а потом в дом дали тепло. При подготовке здания к отопительному периоду мы провели гидравлические испытания. Там, где были выявлены течи, трубопровод был отремонтирован. У нас не было оснований предполагать, что система дома не выдержит давления теплоносителя. Вчера наши инженеры обошли все пострадавшие помещения дома, составили акты о залитии. На их основании мы возместим причиненный аварией ущерб. Кроме того, после ремонта мы вместе с жителями многоэтажки постараемся добиться переноса срока капремонта системы теплоснабжения на более ранний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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