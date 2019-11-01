2019-11-01T16:36:16+03:00
Общество

Жители Воронежской области пожаловались на некачественный ремонт дорог

В селе Рогачевка по некоторым участкам невозможно передвигаться на машине
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта ОНФ в Воронежской области.Фото: с сайта ОНФ в Воронежской области.
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Жители села Рогачевка Воронежской области пожаловались на некачественный ремонт дороги. По их словам, на некоторых участках невозможно передвигаться на машине и приходится съезжать на обочину. Об этом сельчане рассказали активистам ОНФ.

Местные жители сообщили, что наиболее проблемную центральную часть улицы 2-я Пятилетка ремонтники вообще не тронули, а тупиковый отрезок отсыпали слишком крупным щебнем.

- У нас никогда не было нормальной дороги, в распутицу машины и пешеходы вечно вязли в грязи. Лишь небольшой участок от продуктового магазина можно назвать относительно комфортным: несколько лет своими силами и за личный счет отсыпали его шлаком и строительным мусором, - рассказали жители улицы 2-я Пятилетка.

Кроме того, даже качество проложенных дорог оставляет желать лучшего. По информации администрации Новоусманского района, подрядчик должен был после разработки грунта сделать песчаную подушку и уложить на нее два слоя щебня. Первый – крупной фракции, от 40 до 70 мм. Второй – мелкой фракции, от 10 до 20 мм.

Активисты провели проверку. Оказалось, что фактически размер щебня не соответствует смете. Проезжая часть изобилует большими камнями, достигающими 150-200 мм. Из-за этого по некоторым участкам вообще невозможно передвигаться на транспорте.

Общественники обратились в региональный Департамент дорожной деятельности и администрацию Новоусманского района с просьбой устранить недостатки. Также активисты требуют обязательно отсыпать щебнем центральную часть улицы 2-я Пятилетка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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