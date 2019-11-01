2019-11-01T15:58:29+03:00
Происшествия

Под Воронежем «восьмерка» врезалась в фуру: водитель легковушки погиб

Смертельное ДТП случилось на дороге Воронеж - Землянск [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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От "восьмерки" осталось только обгоревшее железо.От "восьмерки" осталось только обгоревшее железо.Фото: читателя.
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В пятницу, 1 ноября, около 10 часов утра на 27 километре двухполосной дороги Семилуки-Землянск недалеко от хутора Быстрик случилась авария, закончившаяся гибелью одного из водителей.

Очевидцы ДТП рассказали, что «восьмерка», ехавшая со стороны Землянска в направлении Семилук, поднималась на гору и вылетела на встречную полосу – прямо в левое колесо ехавшей в противоположном направлении фуры «Мерседес-Бенц». После первого удара легковушку добил полуприцеп немецкого грузовика. Водитель «восьмерки» сразу после ДТП еще некоторое время был жив, однако раны оказались смертельными.

Во время ДТП фуру так развернуло, что она перегородила всю дорогу. Фото: читателя.

Во время ДТП фуру так развернуло, что она перегородила всю дорогу.Фото: читателя.

- Установлена личность погибшего водителя – жителю Семилукского района было 34 года, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Шофер грузовика тяжелых травм не получил. Ему 56 лет, он – житель Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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