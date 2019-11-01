В Воронежской области, как и во всей стране, выросло количество IT-преступлений

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-01T16:38:11+03:00

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Заседание коллегии МВД России под председательством Министра внутренних дел Владимира Колокольцева прошло в Москве 1 ноября. В формате видеосвязи представители всех регионов, в том числе и Воронежской области, обсудили, как улучшить работу по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с помощью интернета.

Министр отметил, что в прошлом году число нарушений в Сети увеличилось в два раза, а в январе-сентябре текущего года - почти на 70 %. В то же время, по словам Колокольцева, правоохранители усовершенствовали методы борьбы, и число раскрытых IT-преступлений также выросло в два раза.

Например, в мае стражи порядка задержали банду, которая обманывала людей через сеть медицинских клиник. Операторы кол-центров приглашали пациентов на обследование, а затем врачи сообщали пришедшим, что те очень серьезно больны, а для выздоровления требуется срочное дорогостоящее лечение. Людей вынуждали брать кредиты (до полумиллиона рублей). Установлено более 11 тысяч потерпевших. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает миллиард рублей.

Аналогичная ситуация произошла и в нашем регионе. Три женщины арендовали в Воронеже помещение, где предлагали жителям области пройти бесплатное обследование. У всех горожан находили опасные заболевания. Перепуганные люди оплачивали дорогостоящие процедуры, зачастую оформляя на себя кредитные договоры. Лицензии на предоставление медицинских услуг у этого «центра» вовсе не было. Преступников задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU