2019-11-01T15:49:53+03:00
Общество

«Патриотичную» подсветку включат на воронежской телебашне в честь Дня народного единства

Новое световое шоу будет длиться со 2 по 4 ноября
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
В цвета триколора башня уже "одевалась" во время первого испытания новой подсветкиВ цвета триколора башня уже "одевалась" во время первого испытания новой подсветкиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Специалисты воронежского филиала РТРС подготовили новое световое шоу к предстоящему Дню народного единства. Иллюминация на телевизионной башне будет работать все выходные, со 2 по 4 ноября. Включать ее будут в 19:00, а выключать в 23:00.

На этот раз телебашня будет радовать горожан цветами флага России. Новый сценарий подсветки включает белый, синий и красный цвета. Кроме этого башню раскрасят неоновые огни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Нетёсов: "В Воронежской области уделяется большое внимание поддержке детей и института семьи"
В Воронеже поймали карманника, похитившего у пенсионерки кошелек
В Воронежской области обсудили участие молодежи в современных политических процессах
В центре Воронежа залило кипятком пятиэтажный дом
В Воронежской области прокуратура не допустила отключения отопления из-за долга коммунальщиков
В Воронеже в комплексе «Песчаный лог» пересадили погибшие деревья
В Воронежской области, как и во всей стране, выросло количество IT-преступлений
Жители Воронежской области пожаловались на некачественный ремонт дорог
В Воронеже обсудят проблемы бытового насилия женщин
Нашли еще одну жертву рэкетиров, от которых голыми руками отбился воронежский бизнесмен
Под Воронежем «восьмерка» врезалась в фуру: водитель легковушки погиб