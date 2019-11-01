«Патриотичную» подсветку включат на воронежской телебашне в честь Дня народного единства

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-01T15:49:53+03:00

В цвета триколора башня уже "одевалась" во время первого испытания новой подсветки Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Новое световое шоу будет длиться со 2 по 4 ноября

Изменить размер текста: A A

Специалисты воронежского филиала РТРС подготовили новое световое шоу к предстоящему Дню народного единства. Иллюминация на телевизионной башне будет работать все выходные, со 2 по 4 ноября. Включать ее будут в 19:00, а выключать в 23:00.

На этот раз телебашня будет радовать горожан цветами флага России. Новый сценарий подсветки включает белый, синий и красный цвета. Кроме этого башню раскрасят неоновые огни.

ИСТОЧНИК KP.RU