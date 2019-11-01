Данила Поперечный: Моим «гуглом» в детстве была бабушка!»

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-01T15:09:07+03:00

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31 октября в Event-Hall полный зал собрал скандально-популярный видео-блогер и стендап-комик Данила Поперечный. Послушать земляка, поставщика зашкварных историй в СНГ, как он сам себя называет, пришло 1500 воронежцев.

Данила родился и до 14 лет жил в Воронеже. На концерте прозвучали несколько историй, посвященных периоду детства.

Сейчас поколение, выросшее при интернете. Мы немного другие. Я вырос в Воронеже. Рос, когда не было интернета. Моим «гуглом» была моя бабушка. Но это самая фиговая энциклопедия, чтобы по ней изучать мир: «Бабушка, что такое татуировка? – Грех». «Мочу пить можно? – Нужно, Дань». «У меня болит живот! – У собачки заболи, у Данечки не боли!». Кому-нибудь говорили так в детстве? Что это за оккультное перекладывание ответственности? В итоге я вырос и у меня из-за этой магии хромой пес! Бабуля, смотри, что ты наделала! – смеялся Данила. – Мои родители относились ко мне в детстве, как к криптовалюте. Вкладывали кучу денег. А оказалось, что я лохотрон! «Мам, я хочу бросить универ и снимать видео для интернета. – Ой, блин, надо было в 2010-м «бабки» из него выводить!».

Комик рассказал, что его семья в детстве не очень богато жила.

- Мы выживали из-за того, что в деревне выращивали клубнику и продавали ее. А сейчас молодежь оборзела, они в такие крутые шмотки одеты. А мне мама однажды сама сшила штаны. Из вельвета. И она так долго это делала, что когда дала примерить… я смог сказать только «Фантастика! Все 12-летний парни обожают вельвет. То что они трубами – это так стильно! Парни оценят!» Первое, что мне сказали, когда я вышел во двор: ты что, Трубадур? Приходилось придумывать шутки, чтобы оправдывать сомнительные решения матери. Штаны были уродские, но я не мог обидеть маму, все время в них ходил. Прошел год, я из них вырос – ну все мам! И она: погоди и отвернула подвороты – еще на год! Я в какой-то момент начал бояться, что эти штаны на мне навсегда. У них типа куча секций: они постепенно превратятся в квартиру из вельвета и будешь вечно в этих штанах жить, Трубадур…

Много рассуждал Поперечный и про воронежскую бабушку, которая то выручает, а то случайно «подставляет».

- На меня все время катают заявления в полицию всякие депутаты, и к ней правоохранители приходят меня искать, потому что я у нее прописан! Я ей говорю: не открывай им. А она всех чаем норовит напоить. И недавно она меня жестко подставила.- Я какое-то время назад снял пародию на Кадырова. И в Чечне на меня написали заявление, что я укрываю нелегалов и распространяю порнографию. Мы забили на это. И тут пару недель назад бабушке позвонил следователь из Грозного. Мол, ваш внук распространяет детскую порнографию. И бабушка растерялась и сказанула: «Он раскаивается и обещает так больше не делать!» Ба, да ты что!

Данила Поперечный в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Комик много шутил и на темы секса и отношений, а также про политику. Мол, в нашей стране все так из-за сказки «Русалочка», потому что героиня отдала свой голос за незаслуженные блага.

- Я заметил, что стал каким-то мейнстримом: уже на «Вечернем Урганте» вырезают! Страшно: я всегда боялся стать похожим на резидентов из Камеди клаб. Еще так пару лет - и депутаты начнут меня на корпоративы заказывать, чтобы по ним проехался. Страшно, что мы смеемся над тем, что происходит в нашей стране, а по сути ничего не делаем, чтобы это изменить. Я себя успокаиваю тем, что важна огласка…

ИСТОЧНИК KP.RU