2019-11-01T15:03:11+03:00
Общество

В Воронежском госуниверситете выступили против памятника Сабурову вместо чупа-чупса

Сотрудники вуза считают, что рядом со сквером Учёных такой объект просто не впишется
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежском госуниверситете выступили против строительства памятника основателю города воеводе Семёну Сабурову на Университетской площади. Объект должен заменить знаменитый чупа-чупс. Информация об этом появилась в группе вуза в соцсети.

Сотрудники ВГУ считают, что рядом со сквером Учёных такой объект просто не впишется.

- Если и менять что-то, то концепция должна продолжать тему науки, университета, студенчества! Согласны? - написали в группе вуза в Сети.

К посту прикрепили опрос, в котором больше двух тысяч человек проголосовали за то, что объект «Пролетарии всех стран, объединяйтесь» нужно оставить на прежнем месте.

Напомним, в конце октября правительство области попросило горожан проголосовать «за» или «против» появления памятника Сабурову в облцентре. В целом воронежцы поддержали идею установки объекта, но вот по поводу места разошлись. Одни предлагают поставить его на Университетской площади, другие – на площади Ленина вместо памятника Ильичу, третьи – на набережной у Чернавского моста и даже на левом берегу, где «нет ничего культурного». Идея установки памятника обсуждается уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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