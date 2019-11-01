2019-11-01T14:36:40+03:00
Общество

На проект воронежского музея ВДВ выделили 10 миллионов рублей

Мэрия объявила о поиске подрядчика
Виктор ПАВЛОВ
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Фото пресс-службы городской администрации,Фото пресс-службы городской администрации,
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Власти Воронежа объявили о поиске подрядчика для создания проекта музея ВДВ. Начальная стоимость работ - около 10 миллионов рублей. Деньги выделят и из областного, и из городского бюджетов. Подрядчику предстоит проработать архитектурно-градостроительный облик объекта и визуализацию экспозиции.

Новый объект должен разместиться в парке Победы, где уже стоит памятник «Воронеж – родина ВДВ». Он будет состоять из выставочного и актового залов. Крышу здания должны озеленить (она как бы станет частью парка).

Планируется, что в здании появятся смотровая площадка, VR-тренажеры и голограмма генерала Василия Маргелова.

Напомним, в Воронеже уже заложили первый камень будущего объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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