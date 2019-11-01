2019-11-01T14:32:13+03:00
Дом. Семья

В Воронежском зоопарке определили самого смелого кролика

Зверек первым залез в большую тыкву за морковкой [видео]
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
Изменить размер текста:

В Воронежском зоопарке выбрали самого смелого кролика. Сотрудники решили определить героя с помощью тыквы, в отверстие которой поместили сладкую морковку. Милую аудиозапись опубликовали в группе зоопарка в соцсети в Хэллуин 31 октября.

Несколько зверьков кружились возле овоща с угощением, но так и не решались забраться туда. Но один смельчак все-таки переборол страх и вытащил еду. Ему и присудили титул.

Напомним, на прошлой неделе отметил 25-й День рождения. К этому событию ему подарили сразу несколько животных. Так, Московский зоопарк презентовал самку сине-желтого попугая ара. Пока птица проходит карантин, к ее приезду активно готовятся три самца, обитающие в зоопарке. Еще не ясно, кого выберет новая обитательница, но к процессу она подойдет серьезно. Ведь пару попугаи формируют на всю жизнь. А коллеги из Пензы передали дикобраза. В ближайшее время из Ростова привезут лань.

Самый смелый кролик.Звание "Самый смелый кролик года" присудили тому, кто сделал решительный шаг в тыкву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области будут судить рецидивиста, изнасиловавшего пенсионерку
Данила Поперечный: Моим «гуглом» в детстве была бабушка!»
В Воронежском госуниверситете выступили против памятника Сабурову вместо чупа-чупса
Участковый из Воронежской области борется за звание самого народного
На проект воронежского музея ВДВ выделили 10 миллионов рублей
Руслан Белый выступит в Воронеже с новым шоу
Жители Воронежской области оценили свой уровень счастья на пять из десяти
В Воронеже подскочила цена на зимние шины
Воронежская почта России сообщила график работы в выходные дни
В Воронежской области пропала пенсионерка с родинкой на лице
Росэнергоатом: новейший энергоблок №7 Нововоронежской АЭС на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию
190 тысяч рублей списали со счета жительницы Воронежа после общения с «сотрудником банка»
Подростка из Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней студентки, будут судить
В Воронеже киоск "Робин Сдобин" закрыли из-за санитарных нарушений
В Воронежской области "Гранта" сбила пешехода
В Воронежской области из-под капота "Форда" поднялось пламя
На воронежском виадуке на улице 9 Января полностью сняли рельсы
Репер Face выступит в Воронеже с сольным концертом
Первые выходные ноября в Воронеже будут очень холодными