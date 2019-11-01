В Воронежском зоопарке определили самого смелого кролика

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-01T14:32:13+03:00

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В Воронежском зоопарке выбрали самого смелого кролика. Сотрудники решили определить героя с помощью тыквы, в отверстие которой поместили сладкую морковку. Милую аудиозапись опубликовали в группе зоопарка в соцсети в Хэллуин 31 октября.

Несколько зверьков кружились возле овоща с угощением, но так и не решались забраться туда. Но один смельчак все-таки переборол страх и вытащил еду. Ему и присудили титул.

Напомним, на прошлой неделе отметил 25-й День рождения. К этому событию ему подарили сразу несколько животных. Так, Московский зоопарк презентовал самку сине-желтого попугая ара. Пока птица проходит карантин, к ее приезду активно готовятся три самца, обитающие в зоопарке. Еще не ясно, кого выберет новая обитательница, но к процессу она подойдет серьезно. Ведь пару попугаи формируют на всю жизнь. А коллеги из Пензы передали дикобраза. В ближайшее время из Ростова привезут лань.

Самый смелый кролик.Звание "Самый смелый кролик года" присудили тому, кто сделал решительный шаг в тыкву.

ИСТОЧНИК KP.RU