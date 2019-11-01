2019-11-01T13:29:53+03:00
Звезды

Руслан Белый выступит в Воронеже с новым шоу

Артист выступит перед земляками в начале ноября
Ярослав ИВАНОВ
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Руслан Белый.Руслан Белый.Фото: Ярослав ИВАНОВ
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8 ноября в родной город приедет Руслан Белый. Юморист, олицетворяющий российский стендап, привезет в Воронеж новую программу «Индикатор».

Руслан считается одним из самых искренних стендап-комиков в стране. Мысли в голове Белого и слова, произносимые им со сцены, никогда не расходятся. Он шутит остро, иногда грубо, с долей самоиронии. Не все темы, которые поднимает на сцене Руслан, приятны обычному зрителю, зато актуальны. И у зрителей нет шанса заподозрить комика в лицемерии. Часто зал превращается в непосредственного участника комедии: Руслан открыт диалогу с публикой.

Сольный концерт юмориста пройдет в Event-Hall 8 ноября в 20.00 (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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