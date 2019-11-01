2019-11-01T12:59:47+03:00
Авто

В Воронеже подскочила цена на зимние шины

Продавцы подержанной резины встречают сезон переобувки подорожанием
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Интерес горожан к б-у шинам существенно вырос.Интерес горожан к б-у шинам существенно вырос.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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По сравнению с прошлым годом стоимость подержанных зимних шин в Воронеже выросла на 9%. Таковы данные аналитиков "Авито". При этом спрос за год вырос на 31%, а предложение - на 50%.

- Интерес к покупке зимней резины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем по России увеличился на 22%. Рост зафиксирован во всех 23 крупнейших российских городах. Воронеж (31%) и Ростов-на-Дону (28%) стали лидерами по продажам, - комментируют специалисты.

В ГИБДД еще 29 октября посоветовали сменить шины на зимние. Подталкивает к тому и погода: ночами на выходных столбик термометра будет находиться ниже нулевой отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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