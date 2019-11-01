2019-11-01T08:15:32+03:00
Общество

Первые выходные ноября в Воронеже будут очень холодными

Ночами столбик термометра будет уходить в минус
Виктор ПАВЛОВ
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Прогноз на выходные от Воронежского гидрометеоцентра порадует немногих. И суббота, и воскресенье будут ясными, но крайне холодными.

В ночь с пятницы, 1 ноября, на субботу, 2 ноября, ожидается -4 и небольшой снег. Автомобилистам стоит быть поосторожнее!

Днем 2 ноября - чуть теплее, +3, ясно. Но ночью нулевая отметка снова будет преодолена в минусовую сторону: -3, облачно с прояснениями, без осадков.

Наконец, в воскресенье будет взят курс на потепление. Сначала - совсем незаметное. Днем +4, ночью - 0 градусов. Но потом столбик резко пойдет вверх. Например, уже в следующую среду ждем +14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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