В Воронеже киоск "Робин Сдобин" закрыли из-за санитарных нарушений
Специалисты Роспотребнадзора пришли с проверкой в киоск "Робин Сдобин", расположенный недалеко от автовокзала. Поводом стала жалоба воронежца на некачественные продукты.
- Выявлены условия и факторы, которые могут стать угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, - сообщают в ведомстве.
Выяснилось, что киоск не подключен к централизованным системам водопровода и канализации. Нашли нарушения в части содержания помещений и оборудования, соблюдения поточности технологических процессов, обработки инвентаря, прохождения медосмотров сотрудниками.
По решению Коминтерновского районного суда киоск закрыли на 60 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU