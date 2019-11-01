В Воронеже киоск "Робин Сдобин" закрыли из-за санитарных нарушений

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-01T11:10:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Роспотребнадзора пришли с проверкой в киоск "Робин Сдобин", расположенный недалеко от автовокзала. Поводом стала жалоба воронежца на некачественные продукты.

- Выявлены условия и факторы, которые могут стать угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, - сообщают в ведомстве.

Выяснилось, что киоск не подключен к централизованным системам водопровода и канализации. Нашли нарушения в части содержания помещений и оборудования, соблюдения поточности технологических процессов, обработки инвентаря, прохождения медосмотров сотрудниками.

По решению Коминтерновского районного суда киоск закрыли на 60 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU