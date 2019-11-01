В Воронежской области "Гранта" сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-01T10:27:18+03:00

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Авария с тяжелыми последствиями произошла в Новоусманском районе. Вчера, 31 октября, примерно в 18.15 "Лада-Гранта" сбила пешехода, сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

42-летний водитель ехал по дороге от М-4 "Дон" до границы Липецкой области. Пешеход, его ровесник, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения. По неясной пока причине водитель не заметил мужчину.

- Пешеход получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение, - говорят в полиции. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

В области за сутки зарегистрировано 103 ДТП, из них в Воронеже - 80, на федеральных трассах - 4, в районах - 19. На дорогах пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU