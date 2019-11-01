В Воронежской области из-под капота "Форда" поднялось пламя
Обошлось без пострадавших
Фото ГУ МЧС по Воронежской области.
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Пожарные тушили горящий автомобиль в Борисоглебске. ЧП произошло вчера, 31 октября, глубокой ночью.
Вызов в МЧС поступил в 2.50. Горел белый "Форд-Фокус" на улице Аэродромной. Огонь возник в подкапотном пространстве автомобиля.
Как рассказывают в ГУ МЧС по Воронежской области, на место выехали два отделения пожарной части в составе шести человек. Пожар был полностью потушен спустя 20 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неясна, над ее установлением работают дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU