2019-11-01T09:37:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области из-под капота "Форда" поднялось пламя

Обошлось без пострадавших
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МЧС по Воронежской области.Фото ГУ МЧС по Воронежской области.
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Пожарные тушили горящий автомобиль в Борисоглебске. ЧП произошло вчера, 31 октября, глубокой ночью.

Вызов в МЧС поступил в 2.50. Горел белый "Форд-Фокус" на улице Аэродромной. Огонь возник в подкапотном пространстве автомобиля.

Как рассказывают в ГУ МЧС по Воронежской области, на место выехали два отделения пожарной части в составе шести человек. Пожар был полностью потушен спустя 20 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неясна, над ее установлением работают дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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